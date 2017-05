Quake Champions: Sorlag si presenta nel nuovo trailer

: Quando decidi di punire lo sciamano del tuo clan rovesciando un ricettacolo pieno di budella fumanti necessario ad aprire un varco sull', e dallo stesso varco vieni risucchiato in un regno di tenebra dove dovrai combattere per l'eternità contro crudeli campioni... beh, la giornata comincia nel peggiore dei modi.

Questa è la storia di Sorlag, un feroce cacciatore rettiliano, fiero e originario di un pianeta alieno post apocalittico. Il predatore di sanguecaldo si aggira per l'arena pronto a sferrare il suo attacco di Sputo acido, contaminando l'ambiente e i nemici. Questa abilità attiva infligge danni diretti agli incauti campioni che entrano in contatto con la sostanza tossica, subendo anche l'effetto continuo del veleno che penetra nelle loro carni. Famigerato cacciatore, Sorlag beneficia di due abilità passive che gli permettono di muoversi agilmente e di evitare con facilità il suo stesso acido e quello degli altri Sorlag presenti nell'arena di Quake Champions.



Sorlag Trafficante Sorg (statistiche iniziali)

Salute iniziale: 150

Corazza iniziale: 50

Velocità: 280

Abilità attiva – Sputo acido: hai messo un nemico all'angolo o vuoi proteggere l'obelisco in modalità Sacrificio? Lo Sputo acido di Sorlag è l'ideale per finire i nemici o per aiutarti a tenere sotto controllo zone e passaggi chiave. Spruzzalo sui nemici, per terra o sulle pareti, e chiunque vi entrerà in contatto subirà danni immediati e nel tempo.



Abilità passive: Sorlag ha due abilità passive. La prima è Lepre, che gli permette di guadagnare velocità saltando continuamente nella stessa direzione e di gestire i movimenti a mezz'aria con più facilità. La seconda è Antiacido, che lo protegge dagli effetti del suo sputo acido e di quello degli eventuali Sorlag nemici.