Quake Champions: svelata con un video la modalità Duello

è il gioco competitivo per eccellenza, in cui dimostrare la propria abilità è tutto. La sua espressione più pura è la modalità Duello, una sfida 1 contro 1 in cui chi vince dimostra di essere il migliore in assoluto.

In Quake Champions, la modalità Duello introduce un'ulteriore variante strategica, rappresentata dai campioni e dalle rispettive abilità. Prima di entrare nell'arena, ogni giocatore seleziona tre campioni secondo un sistema di assegnazione equilibrato. I giocatori dovranno valutare quali sono i campioni più adatti al loro stile di gioco e quali i più efficaci contro i campioni dell'avversario.



Ispirandosi ai videogiochi di lotta classici, la modalità Duello si gioca al meglio dei tre round. A ogni round il giocatore deve sconfiggere i tre campioni dell'avversario. Quando un giocatore viene ucciso, rientra in gioco usando un altro dei campioni scelti all'inizio. Una volta che un giocatore ha eliminato i tre campioni nemici, viene proclamato il vincitore del round.

Il test tecnico su vasta scala di Quake Champions è attualmente in corso e terminerà il 21 maggio. Il test è aperto a tutti e include sia la modalità Duello sia la nuova modalità a squadre Sacrificio. Se vuoi partecipare alla carneficina, visita il sito Quake.com, iscriviti e ottieni il codice di gioco