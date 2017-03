Quake Champions: un trailer mostra le abilità di Scalebearer

ha pubblicato un nuovo video diche permette di dare un primo sguardo a, l'implacabile signore della guerra, pronto a condurvi alla vittoria. Insieme aè solo uno dei numerosi campioni dotati di abilità uniche che vi daranno una marcia in più.

Signore della guerra e saccheggiatore Greiss, ha conquistato innumerevoli mondi, saccheggiando tecnologia per i suoi eserciti. La sconfitta a opera di una razza solitaria e interdimensionale lo costrinse all'oblio. Ossessionato dalla vendetta, scoprì la fonte del loro potere: un antico santuario contenente una sfera di liquido ribollente. Quando trucidò i guardiani e vi entrò, la sfera lo consumò ed egli scomparve nel nulla. Si risvegliò nella Terra del Sogno, un reame distorto e implacabile, trasformato dall'energia arcana. Ora cerca una via per tornare nel mondo della veglia e riprendere il comando per scatenare la sua nuova potenza.



Abilità attiva – Carica furiosa

L'abilità attiva del signore della guerra galattico, Carica furiosa, vi permette di travolgere i nemici di Quake Champions con una forza dirompente.



Abilità passiva – Peso massimo

L'abilità passiva Peso massimo di Scalebearer gli permette di sfruttare il suo peso per schiacciare i nemici. Un avversario si dirige verso di voi? Un rocket jump eseguito con il giusto tempismo e Scalebearer si abbatterà su di lui!



Scalebearer e Nyx faranno parte dell'imminente beta chiusa di Quake Champions, le cui iscrizioni sono già aperte.