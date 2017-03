Quake Champions: un trailer per il guerriero Anarki

: Non tutti i campioni disono imponenti saccheggiatori galattici come: nel roster del gioco trovano spazio anche ribelli in stile anni 90, sfacciati, volgari e bizzarri. In tre parole, fuori di testa, proprio come

Anarki è lo storico personaggio di Quake III Arena, che i veterani ricorderanno sfrecciare per le mappe sul suo hoverboard. E ora è tornato con la sua tavola e la sua cresta... Insieme al suo atteggiamento tra il tossico, il cibernetico e il transumano. Anarki è pura velocità (e astuzia) e il suo hoverboard trasmette un semplice messaggio: scappa. E in fretta.



Anarki – Ribelle transumano



Statistiche iniziali

Salute iniziale: 75

Corazza iniziale: 25

Velocità: 320

Abilità attiva – Iniezione di salute: stai subendo troppi danni? Per tua fortuna, Anarki è particolarmente abile nella miscelazione di sostanze... interessanti. Usa Iniezione per curare Anarki velocemente e in modo efficace. Alla grande, baby!



Abilità passiva – Controllo aereo su hoverboard: l'hoverboard di Anarki è un bonus brutale. Anarki è uno dei campioni più veloci, ma con l'hoverboard può esserlo ancora di più, mentre salta spostandosi lateralmente. Inoltre, la sua tavola fornisce un'abilità passiva che permette di controllarlo meglio mentre è a mezz'aria per voltarsi più rapidamente, inseguire i nemici o attirare chi osa seguirlo prima di un salto dal pad.