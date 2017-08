Quake World Championships 2017: l'italiano Stermy sul podio con i NoToFast

: Lo scorso weekend, il diciannovenne Nikita "Clawz" Marchinksy dalla Bielorussia ha sbalordito la scena eSport di Quake ai primi, sbaragliando squadre di veterani con la sua vittoria in modalità Duello e quella della sua squadrain modalità Sacrificio.

Insieme ai compagni di squadra Latrommi, Silencep e Xron, clawz ha contribuito alla conquista del premio di 300.000 dollari in Sacrificio, vincendo 3 a 1 contro, una squadra di veterani leggendari del calibro di Noctis, Fazz, Stermy e Toxjq. Quindi ha sconfitto il Giocatore dell'Anno 2005, Sander "Vo0" Kaasjager, vincendo il super premio da 100.000 dollari. I primi Quake World Championships hanno ospitato decine di squadre e centinaia di giocatori nella classica prova di abilità 1 contro 1 in modalità Duello e nella nuova modalità 4 contro 4, Sacrificio. 8 squadre di Sacrificio e 40 giocatori Duello hanno gareggiato nello scorso weekend al QuakeCon per l'incredibile montepremi di 1 milione di dollari.

Quake Champions è disponibile in fase di accesso anticipato su Steam e Bethesda.net. I giocatori possono acquistare il Pacchetto Campioni, che include tutti i campioni presenti e futuri, una serie di reliquiari (bottino di gioco) e una skin esclusiva di Ranger.



Prossimi eventi eSports

Le competizioni professionistiche di Quake Champions continuano nel 2017 con altri due eventi: il DreamHack Denver Quake Championship con in palio 75.000 dollari dal 20 al 22 ottobre, e il Quake Champions Invitational con un premio da 350.000 dollari nell'ambito del DreamHack Winter in Svezia dall'1 al 4 dicembre. I dettagli sulle modalità di iscrizione verranno diffusi prossimamente.