Quake World Championships: AMD è partner di Bethesda per il torneo da $1 milione

: Le finali deisono ormai giunti alle porte, con l'appuntamento fissato al QuakeCon 2017 dal 24 al 26 Agosto.sarà lo sponsor ufficiale insieme aper dare il via alla competizione da un milione di dollari.

"Siamo orgogliosi di collaborare ai Quake World Championships e di contribuire al ritorno di Quake come protagonista del gioco professionale", ha dichiarato Scott Herkelman, vicepresidente e responsabile della sezione Gaming di Radeon Technologies Group, AMD. "Da anni lavoriamo insieme a Bethesda su numerosi progetti. Collaborare ai Quake World Championships è un'occasione davvero straordinaria, dove la nostra tecnologia può fare faville e sostenere la crescita dell'eSport grazie all'incredibile popolarità di Quake."

Dopo settimane di avvincenti qualificazioni per i Quake World Championships, 8 tra le migliori squadre professionistiche di Quake hanno ottenuto un posto nelle finali della modalità Sacrificio, mentre 24 guerrieri d'élite si sfideranno nelle finali della modalità Duello al QuakeCon. Ulteriori 8 finalisti della modalità Duello guadagneranno le finali dopo aver combattuto nell'area BYOC ("Bring Your Own Computer") del QuakeCon.

Le finali da 1 milione di dollari del QuakeCon verranno trasmesse in diretta dal 24 al 26 agosto su Twitch e Facebook.