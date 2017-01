QuakeCon 2017: svelate le date dell'evento

ha annunciato che ilsi terrà a Dallas dalal, presso il Gaylord Texan Resort and Convention Center. L'evento sarà aperto al pubblico e prevede tornei, workshop e nuovi annunci sui giochi prodotti dalla compagnia.

L'edizione dell'anno scorso si è dimostrata molto interessante in termini di annunci e presentazioni, visto che in occasione del QuakeCon 2016 sono arrivate diverse novità per titoli come DOOM, Prey e Dishonored 2. A proposito del nuovo fps di Arkane Studios, cogliamo l'occasione per riproporvi il recente gameplay trailer di Prey (accompagnato dalla data di uscita del gioco). Non rimane che attendere le prossime settimane per conoscere nuovi dettagli sulla programmazione del QuakeCon 2017: che annunci vi aspettate da Bethesda?