Qualcuno ha realizzato un gioco di calcio senza conoscerne le regole

è un nuovo gioco di calcio arcade con visuale dall'alto, realizzato da qualcuno che non ha nessuna comprensione o interesse nello sport in questione. Il gioco è disponibile suattraverso la piattaforma digitale di: in cima alla notizia trovate il trailer di lancio.

Dan Marshall, l'autore di Behold the Kickmen, aveva già confessato la sua ignoranza in materia calcistica con un tweet pubblicato l'anno scorso: "Qualcun altro ha iniziato a sviluppare un gioco di calcio per puro caso, oggi? Non ho idea di quali siano le regole del calcio, e non ho nessuna intenzione di documentarmi".

In effetti Behold the Kickmen non sembra seguire le regole del calcio alla lettera: il campo da gioco ha una forma circolare, non esistono i calci d'angolo, non c'è nessuna traccia del fuorigioco e i punti determinati dai singoli goal dipendono dalla distanza da cui sono stati segnati. In tutto questo il gioco include un'irriverente modalità storia con tanto di dialoghi a risposta multipla. Il titolo può essere acquistato su Steam al prezzo di 3,59 euro approfittando di uno sconto del 10% (disponibile fino al 27 luglio).