Quale serie Nintendo vorresti veder tornare su Switch?

Il lancio di una console è sempre un momento importante per l'industria dei videogiochi. L'arrivo di nuove piattaforme permette agli sviluppatori di sperimentare e mettere a frutto le proprie idee e magari di rispolverare qualche franchise "" da anni, come già accaduto in passato.

La casa di Kyoto possiede numerosi brand che potrebbero rivelarsi adatti a sfruttare le potenzialità di Switch: pensiamo non solo a F-Zero e Metroid ma anche a titoli come Eternal Darkness, la serie Excite, Punch-Out, Wave Race, Kid Icarus, Luigi's Mansion, Pilotwings, WarioWare e Nintendogs, solamente per citare alcuni titoli. Parliamo, naturalmente, di serie "dormienti" da molti anni ma che potrebbero tornare in vita proprio sulla nuova piattaforma Nintendo. Quali di questi franchise ti piacerebbe vedere su Switch?