Un'azienda giapponese ha stimato i costi di produzione di Nintendo Switch

, così come le altre compagnie del settore, ha sempre mantenuto un certo riserbo riguardo i costi di produzione delle sue console. Non fa eccezione: i comunicati ufficiali condivisi fino a questo momento ci hanno infatti solamente confermato che l'ultima arrivata nella famiglia della grande N non viene venduta in perdita.

Come riportato nelle ultime ore sulle pagina di Nikkei, l'azienda giapponese Fomalhaut ha analizzato Switch, e ha stimato che i costi di produzione della piattaforma ammonterebbero a 257 dollari, a fronte del prezzo di listino americano fissato a 299 dollari. Fomalhaut sostiene, inoltre, che la console piazzerà ben 30 milioni di unità entro la fine del 2018.