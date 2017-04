Quantic Dream è al lavoro su altri progetti oltre a Detroit Become Human?

Un fansite russo dedicato apotrebbe aver scoperto l'esistenza di un nuovo gioco in fase di sviluppo negli studi della società francese. L'indiscrezione è nata dopo l'aggiornamento dei profili LinkedIn di due ex dipendenti del team, che hanno affermato di aver lavorato a un progetto non ancora annunciato per PlayStation 4.

Detroit Become Human potrebbe dunque non essere il solo gioco in lavorazione negli studi di Quantic Dream: tramite le pagine LinkedIn di Zachary Parris (sceneggiatore) e Joel Janisse (scriptwriter) scopriamo che i due artisti hanno lavorato per Quantic Dream fino al 2014 collaborando allo sviluppo di Detroid Become Human e di "un progetto non ancora annunciato per PlayStation 4".

Difficile al momento saperne di più, il gioco in questione potrebbe essere stato cancellato o magari i lavori sono stati bloccati per permettere al team di concentrarsi sull'atteso Detroit, le opzioni possibili sono molte, le certezze decisamente poche. Vi invitiamo quindi a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme o smentite.