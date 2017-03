Quanto è resistente Nintendo Switch? Dei trick mettono la console alla prova

Smartphone, tablet, console, smart watch: oggigiorno nessun apparecchio tecnologico può scampare ai testi di durabilità che invadono YouTube e i social media, e l'ultima arrivata in casa Nintendo non fa eccezione. Il canale GizmoSlip ha infatti testato la resistenza di Switch in modo non proprio ortodosso.

Nel video che trovate in fondo alla notizia, l'ibrida della casa di Kyoto è stata trattata come oggetto da giocoleria, lanciata a moʼ di frisbee e scagliata con parabole per aria. Al termine del test, Nintendo Switch risultava ancora funzionante e con lo schermo non infranto, scalfita solo in modo superficiale sulla scocca.

Al di là del tono goliardico del video, è interessante notare l'elevata resistenza della console in scenari che, con tutta probabilità, non si presenteranno nella quotidianità dei giocatori. Una testimonianza della qualità costruttiva di Nintendo Switch.