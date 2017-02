Quarantine è disponibile ora in Early Access su Steam

hanno annunciato oggi che, il nuovo gioco strategico a turni virale, è ora disponibile su Steam in modalità Accesso Anticipato. Gli agenti che decideranno di salvare il mondo nella prima settimana di lancio di questo gioco di strategia, riceveranno uno sconto del 10% sull’acquisto.

In Quarantine i giocatori dovranno impersonare il direttore della Pandemic Defense, un’agenzia di bio-sicurezza internazionale, e dovranno agire velocemente e con astuzia per combattere la diffusione dell’epidemia mortale. È comparso un nuovo patogeno e ogni singolo turno è prezioso, la nostra sopravvivenza è nelle mani dei giocatori. Forma un team di agenti specializzati e assegna loro missioni ad alto rischio in giro per il mondo. Analizza e scopri di più sulla malattia, sviluppa la tua tecnologia e metti in quarantena l’epidemia prima che infetti e uccida tutta l’umanità.

Quarantine è disponibile al prezzo di €14.99 su Steam, in modalità Accesso Anticipato. I giocatori che vorranno acquistare il gioco durante la prima settimana di lancio, riceveranno uno sconto del 10% sul prezzo d’acquisto originale.