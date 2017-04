Quarantine si aggiorna con un nuovo scenario: le novità dell'update 0.1.2

annuncia la disponibilità di un nuovo aggiornamento per, titolo "virale" strategico attualmente disponibile in Accesso Anticipato. Di seguito, le novità dell'update 1.0.2, ora disponibile per il download.

Questo aggiornamento aggiunge uno scenario inedito con una nuova malattia da sconfiggere (l'Ebola), nuovo sistema di movimento degli operatori, grafica e animazioni in-game ulteriormente migliorate, aspetto strategico ampliato e rifinito.



Per celebrare la pubblicazione dell'update, Quarantine sarà disponibile con uno sconto del 34% sul normale prezzo d’acquisto, per un periodo limitato a partire da oggi.