Quattro nuovi screenshot per Horizon: Zero Dawn

Oggi, l'insider conosciuto come "shinobi602" ha pubblicato su Twitter quattro nuovi e suggestivi screenshot tratti da, attesissima esclusiva per PlayStation 4 in sviluppo presso gli studi di

Potete trovare gli scatti nel tweet originale di shonobi602, che abbiamo riportato di seguito in calce alla notizia. Le immagini mostrano in particolare la protagonista Aloy mentre esplora alcune delle ambientazioni che i giocatori potranno visitare nel corso della storia. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Horizon Zero Dawn sarà disponibile a partire dal prossimo 1° marzo.