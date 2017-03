CD Projekt lavora a quattro progetti tecnici [Aggiornata]

Emergono nuovi dettagli nei riguardi dei quattro titoli cheha intenzione di sviluppare grazie al co-finanziamento del governo polacco.

Fra le novità più rilevanti, apprendiamo che i titoli sono in via di sviluppo dal gennaio 2016 e 2017, e che verranno pubblicati entro giugno 2019. La compagnia polacca è ora in cerca di collaboratori che possano aiutarla a sviluppare elementi di Seamless Multiplayer, Cinematic Feel, Animation Excellence, e City Creation, ossia i nomi 'in codice' con cui vengono denominati i progetti. Tutti e quattro i titoli saranno sviluppati grazie al RedEngine 4, motore di gioco di proprietà della software house.

Nessuna menzione specifica viene fatta nei confronti di Cyberpunk 2077, ma sappiamo che il titolo è in via di sviluppo presso la software house ormai da diverso tempo, ed è plausibile pensare che possa arrivare entro la data sopraindicata.

Importante, comunque, sottolineare come CD Projekt ha piena libertà di posticipare le date di lancio per i suoi titoli, in caso di necessità.



Aggiornamento 20/03/2017, ore 19:14: sembra che i progetti sopracitati siano in realtà dedicati ad un singolo titolo su cui CD Projekt è impegnata attualmente. Per quanto possibile, non ci è dato sapere se il titolo in questione sia proprio Cyberpunk 2077.