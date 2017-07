Quattro titoli indie si aggiungono alle ricompense del catalogo MyNintendo

Il catalogo disi arricchisce di nuove ricompense per i giocatori che hanno collezionato punti oro attraverso gli acquisti sia sull'che in formato ratail. Nello specifico, il programma fedeltà dellapropone due titoli pere due per

Fino al primo ottobre 2017, i giocatori che possiedono una console della famiglia 3DS possono riscattare Super Little Acorns 3D Turbo e Zen Pinball 3D per 50 punti oro cadauno. Per Wii U, invece, la casa di Kyoto offre Art of Balance in cambio di 90 punti oro, e Bit. Trip Presents… Runner 2: Future Legend of Rhythm Alien per 100 punti. Come per la portatile a due schermi, anche gli indie riscattabili per la console del paddone saranno disponibili fino al primo ottobre 2017.