Quel Che Resta: un survival horror in terza persona tutto italiano

Fra i numerosi team indipendenti italiani che presenzieranno allodi Bologna, abbiamo anche i ragazzi di, che coglieranno l'occasione per tornare a mostrare, un nuovo survival horror in terza persona.

Quel Che Resta è un survival horror psicologico in terza persona. Il protagonista è un uomo il cui fratello minore è da molti anni fuggito di casa. Tornato anni dopo a rivisitare la dimora nella quale non vive più da molto tempo, viene trasportato in una macabra realtà alternativa, all’inseguimento di uno strano essere spettrale dall’aspetto familiare. Meccaniche stealth e d’azione si mescolano, e il giocatore si renderà presto conto che proiettili e armi non saranno mai abbastanza per sopravvivere.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento avrà il 19 maggio e andrà avanti finoa al 21 dello stesso mese (ecco il programma completo dell'evento) l'ingresso è completamente gratuito. Su Everyeye.it potete leggere alcune testimonianze di giocatori e sviluppatori in attesa dell'evento bolognese.