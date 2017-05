Ragazzo trova il master originale di StarCraft e lo restituisce a Blizzard

Kotaku riporta la storia di un giocatore che nei giorni scorsi è entrato in possesso del master originale di(datato 1998) per puro caso: il Master Disk era inserito in un lotto di articoliacquistato su eBay per pochi dollari.

Alla visione del disco con l'etichetta "StarCraft Gold Master Source Code" l'acquirente è rimasto inizialmente stupito e non sapendo bene come muoversi ha contattato Blizzard. La società ha ovviamente chiesto la restituizione del supporto, dopo aver ricevuto il disco in sede, l'azienda ha premiato il ragazzo con una copia di Overwatch, un buono acquisto da 250 dollari sul Blizzard Store e una serie di periferiche e accessori a tema Diablo e Overwatch, oltre a un biglietto per la Blizzcon 2017 con spese di viaggio e alloggio interamente pagate.

L'autore del ritrovamento ha ringraziato Blizzard per tanta generosità e si è detto contento di aver preso la decisione giusta, ovvero quella di restituire il disco anzichè condividerlo in rete come gli avevano consigliato alcuni amici.