Raid World War 2 disponibile da oggi nei negozi per PS4 e Xbox One

hanno annunciato oggi la disponibilità della versione fisica del loro nuovo sparatutto in prima personaper PlayStation 4 e Xbox One.

I videogiocatori che acquisteranno l’edizione console otterranno un contenuto esclusivo per personalizzare i personaggi del gioco, il Golden Leather Jacket.

RAID World War II è un FPS caratterizzato da un divertentissimo gameplay cooperativo e da meccaniche di gioco in stile stealth. Una grande varietà di originali classi di personaggi, abilità, armi, uniformi personalizzabili e di ambientazioni realistiche che vi immergeranno nella Seconda Guerra Mondiale. Preparatevi a combattere il regime nazista mediante sabotaggi, rapine ed eliminazione di bersagli sensibili. Quattro prigionieri di guerra: Sterling, Rivet, Kurgan e Wolfgang sono stati liberati da "Mrs. White", misteriosa agente dell'intelligence inglese, alla ricerca di uomini coraggiosi in grado di sconfiggere Hitler e il Terzo Reich una volta per tutte.

Classi: Potrete scegliere tra quattro classi diverse: Ricognizione, Assalto, Rivolta o Demolizione. Ognuna ha un albero delle abilità specifico e versatile che permette di giocare con diversi stili.

Gridi di Guerra: Ogni classe ha il suo Grido di Guerra specifico, una potente abilità in grado di potenziare il vostro personaggio o l'intero gruppo. Attivando, ad esempio, il Grido di guerra Furia non si consumeranno munizioni per un periodo di tempo limitato, e si potrà continuare a sparare come se non ci fosse un domani.

Personalizzazione: I quattro eroi sono stati scelti tra i principali attori sul fronte europeo della Seconda Guerra Mondiale: Inghilterra, Stati Uniti, Germania e Unione Sovietica. Ogni personaggio ha una diversa caratterizzazione e uniformi totalmente personalizzabili per risaltare sul campo di battaglia.

Modifiche alle armi: La Seconda Guerra Mondiale vide l'alba di una nuova era negli armamenti. RAID: World War II vi permette di imbracciare queste armi, potenziarle e personalizzarne l'aspetto con modifiche autentiche. Potete scegliere tra diversi modelli di canne, calci, manici frontali, mirini ottici e tanto altro ancora per una vasta gamma di stili di gioco.

Operazioni: Raid World War II vi offre l'opportunità di giocare lunghe avventure grazie alle missioni denominate 'operazioni'. Le operazioni sono una serie di raid concatenati e altamente modificati, con nuove storie, contenuti e obiettivi impegnativi. Il rischio è immenso, così come le ricompense!

Carte Sfida: RAID World War II introduce una nuova caratteristica tramite la quale potete ottenere e spendere delle speciali carte sfida, che vi permettono di personalizzare le 'regole' di un raid introducendo vantaggi e svantaggi. Una carta sfida potrebbe aumentare la quantità di munizioni che i nemici lasciano cadere, a scapito di un danno maggiore inflitto dai nemici stessi. Ogni carta sfida è diversa, sta a voi decidere la più avvincente.

Scenari: RAID World War II è ambientato negli scenari storici dell'Europa martoriata dalla guerra. Dalla poderosa Flakturm che dominava il cuore di Berlino al ponte sul fiume Elba, preparatevi a scatenare caos e distruzione tra i nazisti in ogni angolo del Reich.