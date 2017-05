hanno annunciatoper PlayStation 4 e PC, riedizione del titolo omonimo uscito nel 2016 su Xbox One. Il gioco sarà disponibile in Giappone, Europa e Nord America nel corso dell'anno.

Raiden V Director's Cut include la co-op in locale per due giocatori e nuovi livelli, inoltre presenta un miglior bilanciamento del gameplay, nuovi attacchi e sistemi di protezione aggiuntivi per l'astronave. Il publisher ha pubblicato un trailer che illustra le principali novità, restiamo in attesa di scoprire la data di uscita di Raiden V Director's Cut Edition per PlayStation 4 e PC.