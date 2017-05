Uscito solamente su Xbox One a maggio 2016,sembra essere in dirittura di arrivo su PlayStation 4:è stato inserito recentemente nei listini di Amazon, con data di uscita fissata per il 22 agosto.

Secondo quanto riportato da Amazon.com (il prodotto non è ancora disponibile sul sito italiano) Raiden V Director's Cut Edition includerà anche un CD con la colonna sonora, per il resto non dovrebbero essere presenti ulteriori migliorie o contenuti aggiuntivi rispetto all'edizione per Xbox One. Al momento il publisher UFO Interactive non ha annunciato nulla a riguardo, restiamo quindi in attesa di conferme o smentite.