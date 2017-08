Raiders of the Broken Planet: data di lancio e nuovo trailer

ha ufficialmente annunciato la data di lancio di: l'action game, che fonde combattimenti ravvicinati e azione sparatutto tattica, arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 22 settembre.

Raiders of the Broken Planet - Prologue sarà distribuito gratuitamente ed includerà due corpose missioni che si svolgeranno in quattro stage diversi, l'accesso a molteplici personaggi giocabili e alle modalità single player e multigiocatore online.

Ad affiancare questo contenuto base, ci sarà la prima campagna del gioco, denominata "Alien Myths" e venduta al prezzo di 9,99 euro. Qui troverete "ore" di contenuto addizionale, tra cui nuove missioni, nuovi personaggi e una storia stand-alone che espanderà il mondo di gioco.

Raiders of the Broken Planet sarà presente alla GamesCom 2017 in forma giocabile, occasione nella quale potremo ammirare il gioco girare in 4K su Xbox One X. In testata, intanto, potete visionare il nuovo trailer pubblicato oggi da MercurySteam.