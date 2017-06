Raiders of the Broken Planet: gli sviluppatori ci parlano della storia

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo diario di sviluppo dedicato a. Nel filmato i developer condividono nuovi interessanti dettagli sulla storia e sul setting.

Il gioco è ambientato su una delle lune di Saturno: un team di scienziati giunto sul corpo celeste al fine di raccogliere informazioni su una nave spaziale abbandonata scopre l'Aleph, una fonte d'energia sconosciuta che diventa cruciale nell'ambito dei viaggi spaziali interstellari. Il giocatore indosserà i panni di un mercenario inviato sul satellite al fine di recuperare il prezioso minerale e riportarlo sulla Terra. Raiders of the Broken Planet sarà lanciato su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2017. Per ulteriori dettagli sul titolo vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.