ha annunciato cheentrerà in Open Beta la prossima settimana: nei giorni 15 e 16 settembre sarà possibile scaricare il client su PC, Xbox One e PlayStation 4 e provare liberamente le prime due missioni del gioco.

La prima missione è essenzialmente un lungo tutorial mentre la seconda rappresenta di fatto il prologo dell'avventura. Raiders of the Broken Planet sarà disponibile dal 22 settembre su PlayStation Store, Xbox Store e Steam, il gioco sarà distribuito in formato digitale, scaricabile come free download, con episodi della campagna acquistabili singolarmente: il pacchetto Alien Myths uscirà lo stesso giorno e costerà 9,99 euro.