Raiders of the Broken Planet non girerà in 4K su PS4 Pro e Xbox One X

sarà disponibile come gioco free-to-play dal 22 settembre, recentemente lo studio spagnolo MercurySteam ha però confermato che il titolo non girerà in 4K su PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Dave Cox, produttore del progetto, fa sapere che gli sviluppatori hanno preferito puntare tutto sui 60 fps, rinunciando al supporto per la risoluzione 4K. Sarebbe stato possibile implementare il 4K su PS4 Pro e Xbox One X, facendo però girare il gioco a 30 fps, ipotesi però scartata dalla compagnia.

Raiders of the Broken Planet girerà a 1080p su PS4 Pro e Xbox One X con framerate più stabile a 60 fps e grafica arricchita, nessuna compatibilità invece con i 4K. Durante il prossimo weekend (15 e 16 settembre) gli utenti potranno provare il gioco grazie all'Open Beta di Raiders of the Broken Planet.