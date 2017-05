Raiders of the Broken Planet: nuove immagini e data di avvio della Closed Beta

ha pubblicato una serie di nuove immagini di, nuovo progetto della società annunciato durante la Gamescom 2016 e in arrivo nel corso dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Gli screenshot permettono di dare uno sguardo alle ambientazioni e ad alcuni personaggi del gioco, che ricordiamo sarà fortemente focalizzato sul multiplayer. I più curiosi saranno felici di sapere che Mercury Steam lancerà a breve una Closed Beta di Raiders of the Broken Planet, la fase di test si terrà nei giorni 13 e 14 maggio e permetterà di provare con mano una porzione del gioco. Le iscrizioni sono ancora aperte, per saperne di più vi rimandiamo a questo indirizzo.