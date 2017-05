Raiders of the Broken Planet: nuovo trailer e data di avvio della Closed Beta

ha pubblicato un nuovo trailer, rinnovato il sito web e svelato i primi dettagli delle quattro campagne indipendenti che saranno disponibili nel 2017 pernuova avventura pulp fantascientifica con un'inedita esperienza asimmetrica cooperativa/competitiva 4 contro 1.

L’innovativo gameplay offre una combinazione di combattimenti in mischia e azione sparatutto tattica basata sulle coperture, ed è fortemente caratterizzato da una trama, che sarà possibile giocare anche in modalità single player. Raiders of the Broken Planet sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2017.

Raiders of the Broken Planet sarà lanciato molto presto con la campagna Alien Myths, a cui seguiranno altre tre campagne indipendenti e aggiuntive nel corso del 2017. Wardog Fury, Hades Betrayal e Council Apocalypse andranno a formare la stagione 2017 di campagne disponibili per il gioco. Ciascuna sarà basata su una storia parallela e potrà essere affrontata in qualsiasi ordine, ma soprattutto offrirà nuove missioni, personaggi e tantissimi contenuti, che andranno ad ampliare l’universo fantascientifico e in costante evoluzione di Raiders. Presto saranno disponibili maggiori dettagli.

Il nuovo sito web di Raiders of the Broken Planet consente ai giocatori di registrarsi alle prossime Closed beta, con la prima che si terrà da sabato 13 maggio a domenica 14 maggio. La Closed Beta sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One, e consentirà di provare la dinamica esperienza di combattimento sparatutto e in mischia 4 contro 1 di Raiders of the Broken Planet. Il sito web darà accesso anche alla speciale pagina dedicata alla community, Raiders Hangout, un portale dedicato a Raiders of the Broken Planet, dove gli utenti potranno incontrarsi, discutere del gioco e inviare commenti entrando direttamente in contatto con gli sviluppatori di MercurySteam.