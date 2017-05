Raiders of the Broken Planet: Video Anteprima del nuovo gioco di Mercury Steam

Dopo aver realizzato la trilogia di, i ragazzi dihanno deciso di cambiare rotta, sviluppando, uno shooter in terza persona che si presenta sul mercato con una componente cooperativa ed una modalità multiplayer asimmetrica, supportato inoltre da un solido comparto narrativo.

Nonostante la build da noi testata fosse ancora piuttosto acerba, Raiders of the Broken Planet ci è parso un titolo molto promettente, destinato a crescere grazie al supporto della community. Nell’attesa di scoprire informazioni più dettagliate sul prezzo di lancio, e di testare tutti quegli eroi del roster, potremo comunque provare più approfonditamente il titolo durante una fase beta che si terrà, il 13 e il 14 maggio, su PC, Xbox One e PlayStion 4.