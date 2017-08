Rainbow Six Siege giocato stasera in diretta su Twitch a partire dalle 21:00

Nella giornata di oggi (venerdì 18 Agosto) il canaledi Everyeye.it ospiterà una nuova sessione di live gameplay di. La diretta andrà in onda questa sera a partire dalle 21:00.

RNade giocherà questa sera in diretta con Rainbow Six Siege, mettendosi alla prova con le sparatorie tattiche del gioco Ubisoft, nell'attesa che la nuova espansione Operation Blood Orchid venga pubblicata il prossimo 29 agosto. La diretta andrà in onda questa sera su Twitch a partire dalle 21:00: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.