Rainbow Six Siege Blood Orchid: trapelano online i dettagli dei nuovi operatori

, il prossimo DLC di, sarà disponibile per il download a partire dal 29 agosto, tuttavia gli utenti di Reddit hanno già scovato online alcune immagini e informazioni sui nuovi operatori che saranno introdotti.

La prima è Ela, un'operatrice di difesa che utilizza le mine di prossimità Grzmot; questi ordigni stordiscono gli avversari e causano danni all'udito. Il secondo è Lesion: anch'egli è un difensore e utilizza mine tossiche che limitano la mobilità dei nemici. L'ultima è Ying, un'attaccante armata di cariche stordenti che possono essere piazzate o lanciate a mo' di granata. Le immagini in questione sembrerebbero autentiche, tuttavia per avere la conferma certa dovremo attendere il 26 agosto, quando Ubisoft terrà il reveal ufficiale dei contenuti di Operation Blood Orchid, in occasione delle finali della Pro League.