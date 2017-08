Rainbow Six Siege: un breve trailer mostra il nuovo Operatore Ying in azione

ha pubblicato un breve teaser trailer didedicato a, presentando uno dei due nuovi operatori che verranno inclusi in, la prossima espansione del gioco in arrivo il 29 agosto.

Oltre a introdurre una nuova mappa ambientata in un sinistro parco a tema di Hong Kong, Operation Blood Orchid includerà anche due nuovi operatori: Ela e Ying.

Il teaser trailer proposto a fondo pagina getta una rapida occhiata su Ying: stando ai primi dettagli trapelati in rete, l'operatore dovrebbe presentarsi come un'attaccante armata di cariche stordenti, le quali possono essere piazzate e lanciate come se fossero granate.

Per scoprire tutti i dettagli sulla nuova espansione non rimane che attendere il 26 agosto, data in cui Ubisoft terrà il reveal ufficiale dei contenuti di Operation Blood Orchid, in occasione delle finali della Pro League.