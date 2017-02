Rainbow Six Siege: disponibile da domani Operazione Velvet Shell

annuncia che, il primo aggiornamento gratuito "Year 2" disarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC dal 7 febbraio 2017.

I possessori del Season Pass Year 2 riceveranno immediatamente i due nuovi Operatori dell’Unità spagnola Anti Terrorismo e 4 nuove skin per le armi dedicate alla nuova stagione, mentre chi non possiede il Season Pass potrà sbloccare gli Operatori usando punti Fama o crediti R6 a partire dal 14 febbraio 2017.

In Operazione Velvet Shell i giocatori saranno immersi nell’effervescente vita notturna delle coste di Ibiza e vestiranno i panni di due Operatori Spagnoli del Grupo Especial de Operaciones che dovranno riprendere il controllo della costa grazie alla loro esperienza tattica:

Mira ha dimostrato forza e resistenza, ma la risorsa migliore di cui dispone è la sua conoscenza della meccanica. È specializzata nel processo di protezione balistica delle armature. Equipaggiata con un Vector 45 ACP e ITA12L come armi primarie, può trovare il punto debole di qualunque macchinario e rinforzarlo. Jackal ha sviluppato una grande esperienza nel rintracciare gli HVT e nell’intercettare le spedizioni di stupefacenti con il G.E.O. Equipaggiato con C7E e PDW9 come armi primarie, ha sviluppato un’acuta sensibilità relativa al suo ambiente che gli permette di individuare rapidamente le irregolarità.

Inoltre, come parte del continuo impegno dei team per arricchire l’esperienza di gioco di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Year 2 debutterà con una nuova interfaccia di navigazione dinamica, rendendo tutte le attività dei giocatori, come sfide, novità e boost, disponibili nella stessa area. Xavier Marquis, Direttore Creativo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ha spiegato "Stiamo lavorando duramente per garantire la longevità del gioco. Dal momento che siamo qui per rimanere, stiamo cercando di farvi stare comodi."