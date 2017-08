Rainbow Six Siege: la gestione delle patch migliorerà con la terza stagione

ha annunciato un grande cambiamento per quanto riguarda l'installazione delle patch di: l'arrivo della Stagione 3 porterà in dote un nuovo sistema di gestione degli aggiornamenti, con l'obiettivo di snellire la dimensione degli stessi e rendere più performante il gioco.

Fino ad oggi, i nuovi aggiornamenti venivano aggiunti a quelli già esistenti mentre con l'arrivo dell'update Y2S3.0 le cose cambieranno e tutti i file verranno cancellati per essere riscaricati da zero. In questo modo sarà possibile risparmiare spazio su disco e in generale velocizzare i caricamenti di circa il 10% rispetto al passato.

La patch Y2S3.0 avrà dimensioni decisamente generose ma questo avrà un buon impatto sul gioco per quanto riguarda il download delle patch successive, le cui dimensioni dovrebbero essere ridotte del 12/15%. Di seguito, le dimensioni dell'update Y2S3.0 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege:

Xbox One: 15 GB

PlayStation 4: 15 GB

PC Ultra HD: 42 GB

PC senza assets UHD: 42 GB

Recentemente, Ubisoft ha annunciato inoltre che Rainbow Six Siege ha raggiunto quota 20 milioni di utenti registrati con 2.6 milioni di giocatori attivi su base mensile.