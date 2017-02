Rainbow Six Siege giocato su Twitch oggi pomeriggio alle 15:00

Nuovo appuntamento con le dirette di Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 15:00, RapiDNade giocherà in diretta con, un modo per riscoprire lo sparatutto Ubisoft in attesa dell'arrivo di Operation Velvet Shell

Rainbow Six Siege godrà di nuovi contenuti per tutto il 2017, Ubisoft ha recentemente pubblicato il Season Pass Anno 2 che permetterà ai giocatori di avere accesso a operatori, mappe e modalità extra.

L'appuntamento con il live gameplay di Tom Clancy's Rainbow Six Siege è previsto per le ore 15:00 sul nostro canale Twitch, vi invitiamo a iscrivervi per non perdere neanche un secondo della trasmissione, così facendo riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. L'iscrizione, inoltre, è obbligatoria per interagire durante il live con RapiDNade e la community.