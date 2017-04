Rainbow Six Siege: l'ultima patch bilancia alcuni operatori

continua a supportare il suotramite la pubblicazione di aggiornamenti che puntano a risolvere i bug noti e a bilanciare il gameplay. Quest'oggi la software house francese ha reso disponibile per il download la patch 2.1.3 che, fra le altre cose, introduce alcune modifiche per qualche operatore.

Alcuni pezzi dell'equipaggiamento di Glaz hanno subìto dei cambiamenti sul fronte della resa visiva a schermo e quindi adesso è più facile capire se l'avversario è stato colpito o meno; lo spread dell'LFP586 di Montaigne è stato incrementato quando si spara senza mirare; infine, l'effetto stordente del Drone Yokai di Echo ora si attiva colpendo qualsiasi parte del corpo dell'avversario, dunque non solo in caso di colpi alla testa. Per tutti i dettagli, rimandiamo al changelog ufficiale.