Rainbow Six Siege: Operation Blood Orchid sarà disponibile dal 29 Agosto

ha annunciato che, la nuova espansione di, sarà disponibile a partire dal 29 agosto per Playstation 4, Xbox One e PC. I nuovi contenuti verranno mostrati durante la finale della Pro League alla Gamescom 2017.

Dopo un periodo di tre mesi per migliorare l’esperienza di gioco, questo contenuto introduce sia una nuova mappa gratuita con tre nuovi operatori (2 di Hong Kong e uno della Polonia) sia una serie di oggetti per la personalizzazione. I tre nuovi operatori saranno disponibili dal 29 agosto per i possessori del Season Pass e dal 5 settembre per tutti i giocatori.

Per maggiori informazioni sui nuovi operatori e l’aggiornamento Blood Orchid, seguite la diretta in streaming durante la finale della Pro League alla Gamescom 2017 dalle 18:15 del 26 agosto su Twitch.