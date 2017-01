Rainbow Six Siege: Operazione Velvet Shell sarà disponibile dal 7 febbraio

annuncia che, la prima mappa dell'disarà disponibile il 7 febbraio per Playstation 4, Xbox One e Windows PC.

I primi contenuti Anno 2 andranno ad arricchire l’esperienza della community di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege con due nuovi operatori e una nuova mappa multiplayer, la mappa Costa, entrambi disponibili sia in PvP che in PvE. La mappa Costa di Operazione Velvet Shell è ambientata sulla costa rocciosa di Ibiza, in Spagna, dove due Operatori del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.) spagnolo dovranno tenere in sicurezza il perimetro di un famoso nightclub.

Ulteriori dettagli sui contenuti di Operazione Velvet Shell verranno svelati durante i Six Invitational, che includeranno la prima demo live della nuova CTU spagnola. Per vedere in esclusiva Operazione Velvet Shell, seguite il live stream alle 19.15 di sabato 5 febbraio su Twitch.

Free Weekend

Ubisoft annuncia inoltre che l’intero gioco sarà disponibile per una prova gratuita dal 2 al 5 febbraio, per la prima volta su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. I giocatori avranno l’occasione di far parte della grande community di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e giocare gratuitamente durante l’intero weekend.