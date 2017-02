Rainbow Six Siege - Operazione Velvet Shell: svelato il secondo Operatore

Quest’oggi Ubisoft ha svelato il secondo - e ultimo - Operatore per la prima mappa dell’Anno 2 di Rainbow Six Siege. L’Operatrice spagnola affiancherà Jackal nei contenuti di Operazione Velvet Shell, in arrivo il 7 febbraio su Playstation 4, Xbox One e PC WIndows.

Mira è specializzata nelle demolizioni: grazie ai mezzi a sua disposizione è in grado di violare e far saltare per aria barriere rinforzate e muri. Lo sviluppatore ha in programma di svelare più informazioni su Mira durante il Six Invitational, che avrà luogo dal 3 al 5 febbraio a Montreal.

Come per quelle distribuite nel corso dell’Anno 1, la mappa di Operazione Velvet Shell sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, mentre i nuovi Operatori potranno essere sbloccati tramite crediti R6 o acquistando il Season Pass dell’Anno 2. Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Rainbow Six Siege è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC WIndows.