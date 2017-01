Rainbow Six Siege Oprazione Velvet Shell: ecco il nuovo operatore Jackal

Tramite un breve teaser trailer,ci presenta Jackal, uno dei due nuovi operatori di, il primo DLC dell'anno 2 diambientato sulla spiaggia rocciosa di Ibiza.

Jackal, nome in codice di Ryad Ramírez Al-Hassar, è un operatore delle Forza Speciali Spagnole (G.E.O.). Come vediamo nel filmato in apertura, è in grado di seguire le tracce degli avversari, sul sito ufficiale ci viene inoltre confermato che utilizza C7E e PDW9 come armi primarie e ITA 12S e USP 40 come secondarie. Ricordiamo che nei giorni scorsi Ubisoft ha pubblicato un breve trailer dedicato alla nuova mappa di Operazione Velvet Shell. Maggiori informazioni sul DLC saranno condivise il 5 febbraio, in occasione dell'evento Six Invitational.