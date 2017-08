Rainbow Six Siege: la patch 2.2.2 introduce i server dedicati

Ladiè disponibile a partire da oggi su. Oltre a risolvere una serie di bug, l'update include finalmente i server dedicati per le partite personalizzate e per la modalità Caccia ai Terroristi.

I server dedicati verranno messi a disposizione anche per la chat vocale, in modo da offrire un canale di comunicazione più stabile tra i giocatori, ma verranno introdotti in un secondo momento, al contrario dei server dedicati per le partite personalizzate e la Caccia ai Terroristi che invece sono disponibili a partire da oggi.

L'aggiornamento 2.2.2 di Rainbow Six Siege risolve anche una serie di bug e di problemi legati ai vari Operatori, oltre a migliorare la stabilità generale dell'esperienza di gioco. Il changelog completo della patch può essere consultato sul sito ufficiale.