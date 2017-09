Rainbow Six Siege: problemi con la nuova patch su PS4

Ubisoft ha recentemente pubblicato una nuova patch per. In queste ore molti utenti PlayStation 4 stanno lamentando un problema alquanto curioso e abbastanza pesante che sembra

Blood Orchid è giunto da poco su PC e console, col suo carico di novità. Il lavoro di Ubisoft non sembra comunque fermarsi. Proprio oggi, infatti, è stata pubblicata una nuova patch per tutte le piattaforme tesa soprattutto a fixare alcuni bug riguardanti operatori, gameplay, level design e comparto tecnico generale. Se, su PC e Xbox One non sono sorti grandi problemi, alcuni utenti PlayStation 4, come dicevamo, in queste ore stanno lamentando un problema alquanto curioso e abbastanza pesante.

Sembra, infatti, che l'HDD delle console di alcuni giocatori si sia corrotto non appena questi ultimi hanno tentato di invitare i propri amici in game. Questo bug sembra non avere nulla a che fare con il nuovo firmware 4.74 della PlayStation 4, dato che il problema è stato notato anche da chi non aveva la console aggiornata. Quindi, l'unica possibilità è che si tratti proprio della patch relativa al titolo Ubisoft.

Di conseguenza, in attesa che il team di sviluppo sistemi al più presto il problema, tre sono i consigli che possiamo darvi: non scaricare la patch (ovviamente) e, se invece l'aveste già fatto, non avviate l'applicazione. Altrimenti, se proprio volete giocare, evitate di invitare i vostri amici nel party, a costo di apparire come dei maleducati. Ne va del vostro HDD.

Dopo la pubblicazione della patch, avete riscontrato problemi con Rainbow Six Siege?