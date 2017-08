Rainbow Six Siege ha raggiunto quota 20 milioni di giocatori registrati

ha annunciato cheha raggiunto quota 20 milioni di giocatori registrati dal lancio, avvenuto a dicembre 2015, ad oggi sono 2,3 milioni gli utenti che si connettono su base quotidiana.

Rainbow Six Siege si trova oggi nella Fase Operation Health, la quale prevede importanti operazioni di manutenzione e investimenti per risolvere i principali problemi del gioco, migliorare l'infrastruttura online e il comparto tecnico, così da ottenere una base solida per continuare a pubblicare nuovi contenuti anche nei prossimi anni.

Al termine della fase di manutenzione Ubisoft pubblicherà tutti i contenuti della Stagione 2: Hong Kong e darà il via alla terza stagione del gioco.