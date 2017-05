ha annunciato che i contenuti a tema Hong Kong della seconda stagione diarriveranno in ritardo di tre mesi rispetto alla tabella di marcia. Il publisher ha sostanzialmente modificato i piani per la Stagione 2 per dare il via all'iniziativa

Operation Health prevede importanti operazioni di manutenzione e investimenti per risolvere i principali problemi del gioco, migliorare l'infrastruttura online e il comparto tecnico, così da ottenere una base solida per continuare a pubblicare nuovi contenuti anche nei prossimi anni.

I contenuti della Season 2 di Rainbow Six Siege arriveranno durante la Stagione 3 mentre i contenuti a tema Korea saranno pubblicati nel corso della Season 4.