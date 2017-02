Rainbow Six Siege: sale a quota 13 milioni il numero di utenti registrati

, Director della divisione latino-americana di, ha dichiarato cheha raggiunto la bellezza di 13 milioni di utenti registrati, con una media di 3.9 milioni di giocatori attivi ogni settimana.

Un risultato molto incoraggiante per la crescita della fanbase, considerando che a un mese di distanza dal lancio il numero di giocatori ammontava "soltanto" a 5 milioni (quindi meno della metà attuale). Non è un mistero che Ubisoft vuole prolungare il ciclo vitale Rainbow Six Siege, spingendo sul rilascio di nuovi contenuti nei mesi a venire: lo scorso Dicembre sono stati svelati tutti i dettagli sul Season Pass dell'Anno 2 (e mancano soltanto due giorni alla pubblicazione di Operazione Velvet).