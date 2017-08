Nella giornata di oggiha pubblicato un breve trailer dedicato a, il prossimo DLC di, in cui ci viene mostrata la nuova mappa inclusa nell'espansione, ambientata in un sinistro parco a tema in quel di Hong Kong. Trovate il filmato in apertura di notizia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Operation Blood Orchid sarà disponibile dal 29 agosto per gli utenti in possesso del Season Pass, e dal 5 settembre per tutti. Recentemente sono trapelati online i dettagli dei tre nuovi operatori inclusi nel DLC, che saranno rivelati ufficialmente da Ubisoft il 26 agosto, in occasione delle finali della Pro League.