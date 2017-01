Rainbow Six Siege: trailer per la nuova mappa gratuita Coastline

ha pubblicato un nuovo trailer diche mostra la nuova mappa gratuitainclusa in, il prossimo aggiornamento che inaugurerà il secondo anno di vita del gioco. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Come già specificato nel programma completo del Six Invitational, Operation Velvet Shell include una nuova mappa e due nuovi Operatori spagnoli, e verrà presentato durante un livestream dal 3 al 5 febbraio sul canale Twitch di Rainbow Six Siege e sul canale YouTube di Rainbow Six Pro League. Il trailer proposto in cima ci permette di dare un'occhiata a Coastline, la nuova mappa ambientata in Spagna inclusa nell'aggiornamento.