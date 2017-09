Rainbow Six Siege: trailer per Operazione Bllood Orchid, disponibile da domani

, terza stagione di, sarà disponibile a partire da domani e, per celebrarne il lancio,ha pubblicato un nuovo trailer che vede protagonisti gli operatori Lesion e Ying

In Operazione Blood Orchid, due operatori dell'S.D.U. si uniscono alla squadra Rainbow per liberare un parco dei divertimenti. Nella terza stagione salteranno subito all'occhio le modifiche apportate agli operatori e alle mappe in seguito all'ottimizzazione dei dati. In particolare, saranno visibili i miglioramenti alle texture e all'illuminazione statica e dinamica, la presenza di cieli più ricchi, nuove opzioni di personalizzazione e molto altro ancora.

Le nuove mappe e i contenuti di Rainbow Six Siege: Operazione Blood Orchid saranno a disposizione di tutti, mentre i nuovi operatori potranno essere utilizzati solo dagli acquirenti del Season Pass. L'appuntamento con la terza stagione dello shooter di Ubisoft è fissata per domani, 5 settembre, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.