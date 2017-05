Rainbow Six Siege: tutti i dettagli sulla fase finale della Pro League

: Dopo sette settimane di emozionanti qualificazioni regionali online, le migliori 8 squadre al mondo si sfideranno per il titolo di Campione dellaAnno 2 Stagione 1. Con un montepremi totale di $237.500 dollari in palio, le squadre gareggeranno nella ESL Arena a Katowice, in Polonia, il 20 e 21 maggio.

Ecco le squadre finaliste:

Penta: i favoriti della Pro League e i campioni della Stagione 1. I PENTA Sports hanno terminato le qualificazioni europee al primo posto. La squadra include alcuni dei migliori giocatori europei, come Pengu, jOOnas, Fabian, Goga, KS e Falko.

GiFu: questi guerrieri finlandesi gareggiano fin dalla nascita della Pro League di Rainbow Six . Hanno raggiunto la fase finale della Pro League per la quinta volta.

gBots: questa squadra spagnola è una nostra vecchia conoscenza che si è resa protagonista in tutte le principali competizioni ufficiali. Affidandosi alla propria esperienza, la squadra ha conquistato un terzo posto nelle qualificazioni europee.

Flipsid3 Tactics: in questa stagione, la squadra americana composta da Mint, Ezpz, Pojoman, Zilchy e Hotancold ha migliorato ulteriormente le proprie abilità e ora è pronta a giocarsela.

Vertical: questa nuova squadra include i veterani Avian e Snake-Nade da ERA Eternity, oltre a KingGeorge ed Ecl9pse. Si tratta di giocatori che hanno già partecipato a diverse finali della Pro League di Rainbow Six, oltre a essere stati finalisti al Six Invitational.

Elevate: dopo aver dominato il Six Invitational, diventando gli Xbox World Champion, gli Elevate sono passati al PC. Nelle qualificazioni statunitensi, LaxinG, England, Bosco, Skys e Easily hanno anche battuto i campioni del Six Invitational, i Continuum.

V3 Masters: hanno gareggiato in 3 delle 5 maggiori finali nell'America Latina. Thyy e la sua squadra hanno dimostrato non solo di avere abilità avanzate, ma anche di mantenere sempre la propria forza e risolutezza di fronte a ogni avversità.

Black Dragons: guidati da ziG, i Black Dragons vantano la fan base in più rapida espansione di tutta l'America Latina e sono una delle squadre più popolari e abili del Brasile.

Maggiori dettagli sui contenuti della competizione, oltre alle quote del montepremi, sono disponibili sul sito ufficiale. Puoi anche seguire la competizione con le dirette in streaming online su Twitch e Youtube.