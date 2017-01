Rainbow Six Siege: weekend di gioco gratuito dal 2 al 5 febbraio

ha annunciato una nuova prova gratuita di: dal 2 al 5 febbraio, i giocatori potranno scaricare la versione completa del titolo da Steam/Uplay, Xbox Store e PlayStation Store e divertirsi senza limitazioni di alcun tipo.

Si tratta indubbiamente di una buona occasione per scoprire le ultime novità dello sparatutto Ubisoft, in attesa dell'arrivo dei primi contenuti della seconda stagione, tra cui Operation Velvet Shell disponibile dalla prossima settimana. Su Everyeye.it trovate l'elenco completo di tutte le novità in arrivo durante l'Anno 2 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ricordiamo che il weekend di prova si terrà dal 2 al 5 febbraio su tutte le piattaforme citate in apertura.